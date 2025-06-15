В Москве проснулись летучие мыши

В Москве с началом теплого сезона снова появились летучие мыши

С наступлением весны и тепла в столице снова можно заметить летучих мышей. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Эти ночные зверьки просыпаются после зимы и становятся активными в вечерние и ночные часы. В Департаменте природопользования подчеркнули, что бояться их не стоит — летучие мыши не нападают на людей.

В Москве живет десять видов летучих мышей. Некоторые из них — двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь — считаются редкими и занесены в Красную книгу города. Другие виды имеют более низкий охранный статус.

Летучие мыши часто устраиваются рядом с домами — на чердаках, балконах и в дуплах деревьев. Они ориентируются с помощью эхолокации — специального ультразвука, который помогает им находить дорогу и охотиться на насекомых.

Эти животные очень полезны: они помогают бороться с комарами и другими вредителями, охотясь на них в воздухе.

Иногда из-за перепадов температуры летучие мыши могут случайно залетать в квартиры, предупредили на портале. В таких случаях рекомендуют закрывать двери, открыть окно и дать животному возможность улететь. Если мышь не выходит сама, ее можно аккуратно поймать тканью и выпустить на улицу или вызвать специалистов.

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