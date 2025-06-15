На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве проснулись летучие мыши

В Москве с началом теплого сезона снова появились летучие мыши
close
Global Look Press

С наступлением весны и тепла в столице снова можно заметить летучих мышей. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Эти ночные зверьки просыпаются после зимы и становятся активными в вечерние и ночные часы. В Департаменте природопользования подчеркнули, что бояться их не стоит — летучие мыши не нападают на людей.

В Москве живет десять видов летучих мышей. Некоторые из них — двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь — считаются редкими и занесены в Красную книгу города. Другие виды имеют более низкий охранный статус.

Летучие мыши часто устраиваются рядом с домами — на чердаках, балконах и в дуплах деревьев. Они ориентируются с помощью эхолокации — специального ультразвука, который помогает им находить дорогу и охотиться на насекомых.

Эти животные очень полезны: они помогают бороться с комарами и другими вредителями, охотясь на них в воздухе.

Иногда из-за перепадов температуры летучие мыши могут случайно залетать в квартиры, предупредили на портале. В таких случаях рекомендуют закрывать двери, открыть окно и дать животному возможность улететь. Если мышь не выходит сама, ее можно аккуратно поймать тканью и выпустить на улицу или вызвать специалистов.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, зачем манул Тимофей худеет к лету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами