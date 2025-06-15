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Россиян предупредили об опасных расширениях для браузеров

МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров
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Depositphotos

Россиян предупредили об угрозе со стороны вредоносных расширений для браузеров Chrome и Edge, которые, по данным экспертов, установлены более чем 1,5 млн пользователей по всему миру. Об опасности сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Специалисты компании LayerX Security обнаружили четыре расширения — Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master и Sound Control. Они якобы предназначены для улучшения звука на веб-страницах, однако на деле могут использоваться для навязывания рекламы, подсовывания фишинговых форм, сбора личной информации и перенаправления на посторонние сайты.

В МВД уточнили, что некоторые из этих расширений уже признаны вредоносными на платформе VirusTotal, но несмотря на это, до сих пор остаются доступными в официальном магазине Chrome.

Также в ведомстве напомнили, что в начале года была зафиксирована похожая, но более масштабная кампания. Тогда вредоносные функции содержали не менее 35 расширений, установленных более чем 2,5 млн пользователей.

Ранее стало известно, что россиянам разрешат отказываться от массовых рассылок.

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