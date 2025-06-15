На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержан приезжий, пристававший к девочке в лифте многоэтажки

В Ленобласти задержали мужчину, пристававшего к ребенку в лифте
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, который приставал к несовершеннолетней в лифте петербургской многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Бутлерова 11 июня. В правоохранительные органы обратилась мать 12-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь возвращалась домой, с девочкой в лифт сел незнакомец. Злоумышленник начал приставать к ребенку и трогать ее за интимные места. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в домогательствах задержан 29-летний уроженец Арзамаса. Мужчина проживает в деревне Новое Девяткино в Ленобласти и работает фрезеровщиком на заводе.

До этого в Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнего ребенка. Злоумышленница затащила девочку в подъезд и завела в свою квартиру. Правоохранителям пришлось вскрывать дверь, чтобы вызволить ребенка. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. По словам местных жителей, похитительница вела себя странно, ее направили на экспертизу.

Ранее в Нижневартовске прохожие спасли ребенка от педофила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами