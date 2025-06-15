В Петербурге задержан приезжий, пристававший к девочке в лифте многоэтажки

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, который приставал к несовершеннолетней в лифте петербургской многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Бутлерова 11 июня. В правоохранительные органы обратилась мать 12-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь возвращалась домой, с девочкой в лифт сел незнакомец. Злоумышленник начал приставать к ребенку и трогать ее за интимные места. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в домогательствах задержан 29-летний уроженец Арзамаса. Мужчина проживает в деревне Новое Девяткино в Ленобласти и работает фрезеровщиком на заводе.

До этого в Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнего ребенка. Злоумышленница затащила девочку в подъезд и завела в свою квартиру. Правоохранителям пришлось вскрывать дверь, чтобы вызволить ребенка. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. По словам местных жителей, похитительница вела себя странно, ее направили на экспертизу.

Ранее в Нижневартовске прохожие спасли ребенка от педофила.