В Якутске ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: ликвидировано открытое горение на площади 500 кв. м на складе в Якутске

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 500 кв. м на складе бытовой продукции в Якутске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Подчеркивается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние со складом помещения.

До этого сообщалось, что в Якутске произошел пожар повышенного ранга сложности на бытовом складе.

Неделю назад возгорание произошло в подмосковном Пушкино. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространился в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы. В МЧС заявили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники.

Потушить возгорание удалось только на второй день.

Ранее в Дубае загорелся 67-этажный небоскреб.