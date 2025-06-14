В Сочи покупательница кидалась бутылками вина в окружающих

В Сочи девушка устроила погром в магазине и попала на видео

В Сочи девушка устроила скандал в алкогольном отделе супермаркета и разбила несколько бутылок с вином. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов и попал на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, разгневанная брюнетка нецензурно выражается и кидает бутылку с вином в сторону охранника торговой точки.

По сообщениям очевидцев, разбитыми оказались как минимум две бутылки вина. На место был вызван наряд полиции, по предварительной информации, причиной конфликта стала попытка дебоширки украсть алкоголь из магазина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца.