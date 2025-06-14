Обидевшись за друга, россиян сжег торговый павильон его жены

Житель Калининграда предстанет перед судом за поджог торгового павильона жены приятеля. Об этом сообщает «Клопс».

По данным следствия, 35-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с приятелем. Друг пожаловался ему на жизнь и утверждал, что жена «испортила ему всю жизнь».

Решив отомстить за товарища, злоумышленник сжег торговый павильон, принадлежащей супруге приятеля. Общий ущерб составил более ста тысяч рублей. В отношении калининградца было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее россиянин из ревности сжег дом возлюбленной.