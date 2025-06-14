В Астрахани подросток пытался переплыть Волгу и едва не утонул

В Астрахани спасатели достали из реки несовершеннолетнего, попытавшегося переплыть Волгу. Об этом сообщает ГКУ «Волгоспас».

Инцидент произошел в Трусовском районе Астрахани. О тонущем на Волге молодом человеке в экстренные службы сообщили очевидцы. Спасатели добрались до подростка и вытащили его на берег, от медицинской помощи он отказался.

Выяснилось, что 16-летний юноша решил переплыть Волгу, но не справился с течением. Несовершеннолетнего отнесло к пришвартованным танкерам-бункеровщикам, где он удержался, схватившись за бортовую покрышку судна «Маяк 3».

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в областную больницу

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Ранее в Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге.