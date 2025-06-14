На Кубани пенсионерка «инвестировала» в мошенников 1,5 млн рублей

Жительница Кущевского района Краснодарского края пыталась заработать на инвестициях, поверила «опытному трейдеру» и лишилась всех сбережений. Об этом сообщает УМВД региона.

63-летняя пенсионерка случайно нашла в сети рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Женщина связалась с неизвестным, который представился опытным трейдером и убедил потерпевшую открыть счет в валюте.

Потерпевшая регулярно переводила на счет деньги для покупки акций. За несколько дней она отдала мошеннику 1,5 млн рублей. Когда «помощник» перестал выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

До этого лжеследователи обманули рязанскую пенсионерку на 8,9 млн рублей. Аферист запугал потерпевшую уголовным делом и заключением под стражу за переводы денег в недружественное государство. Чтобы прекратить несанкционированное списание средств со счета, женщина обналичила все сбережения и перевела их на «безопасный» счет.

Ранее россиянка с двумя высшими образованиями отдала мошенникам 2 млн рублей.