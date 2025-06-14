В Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок

В Тюмени устанавливаются обстоятельства падения двухлетнего ребенка из окна шестого этажа, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел в многоэтажке на Московском тракте, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось.

По словам местных жителей, в семье воспитывается двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

До этого в Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил, мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц. Похожий случай произошел во Владивостоке: пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры в Кирове.