В Тверской области двое приятелей ограбили магазин, чтобы устроить вечеринку

В Вышнем Волочке двое мужчин ограбили супермаркет, когда у них закончились деньги на выпивку. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратились сотрудники охраны супермаркета и сообщили о краже. Вечером в торговый зал вошли двое злоумышленников, мужчины взяли с витрины бутылку спиртного, закуску и скрылись.

Личность подозреваемых в краже удалось быстро установить ими оказались 19-летний и 21-летний приятели. В отделе полиции молодые люди признались, что собирались вместе выпить, но у них не было денег. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье.