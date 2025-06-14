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Россиянин поздравил соседку с днем рождения и украл полмиллиона рублей

В Ярославской области сосед украл у пенсионерки полмиллиона рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Рыбинска зашел в гости к пенсионерке, чтобы поздравить ее с днем рождения и оставил пожилую женщину без накоплений. Об этом сообщает УМВД Ярославской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 88-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропало полмиллиона рублей. Выяснилось, что накануне у потерпевшей был день рождения, к ней в гости зашел 38-летний сосед.

Мужчина ранее помогал женщине по хозяйству и знал, где она хранит деньги. Поздравив пенсионерку, злоумышленник воспользовался моментом и украл из шкафа 500 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело. Часть денег мужчина успел потратить на покупку двух телефонов и золотых украшений.

До этого в Тверской области пенсионерка палкой отбилась от грабительницы. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани мужчина с ножом напал на сожительницу, которая хотела от него уйти.

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