Глава Бурятии сообщил о проверке «дружинников», задержавших женщину на МЦК

Материалы на «дружинников» казачьего сообщества, которые «решили помочь полиции» и «задержали» уроженку Бурятии при входе на Московский центральный диаметр (МЦК), переданы в Следственный комитет (СК) РФ. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Цыденов пояснил, что уроженка Бурятии Аюна столкнулась с превышением полномочий со стороны «дружинников» казачьего сообщества во время проверки полицией соблюдения миграционного законодательства в Подмосковье.

«Сотрудниками линейного отдела МВД на станции «Белорусская» проводится проверка, и материалы в отношении дружинников передаются в Одинцовский следственный отдел ГСУ СКР РФ для привлечения к ответственности», — написал он.

Цыденов подчеркнул, что действия «дружинников» неправомерны, по закону они могут только выступать свидетелями, понятыми, оказывать ответное противодействие.

Как сообщали «Вести.Бурятия», инцидент произошел 5 июня. На входе на станцию МЦК к женщине подошел мужчина, который представился «народным дружинником». Он остановил девушку и применил силу в ее отношении под предлогом проверки мигрантов.

Ранее МВД сообщило о внесении в реестр контролируемых лиц данных 772 тысяч мигрантов.