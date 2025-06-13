В Петербурге три человека помогали украинским мошенникам выводить деньги россиян

В Петербурге будут судить обвиняемых в пособничестве украинским мошенникам

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге перед судом предстанут молодые люди, которых обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, в группировке состоят 28-летний уроженец Вологодской области, 23-летний москвич и 21-летний петербуржец.

Мошенники из соседней страны звонили россиянам и сообщали о том, что кто-то якобы получил доступ к счетам. Затем они отправляли пострадавшим ссылку на сайт с приложением, после скачивания которого аферисты могли управлять другими программами на телефоне.

Обвиняемые обналичивали средства, полученные таким образом. Мужчины покупали на них дорогостоящую технику в онлайн-магазинах.

«Затем обвиняемые через неосведомленных третьих лиц получали заказанную технику и сбывали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений», – сообщается в публикации.

Полученные средства отправляли злоумышленникам в криптовалюте. Всего участники группировки успели похитить у людей 14,7 миллионов рублей. Одного из участников отправили под домашний арест, второго – под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела по статьям о краже и мошенничестве завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее лжеследователи похитили у рязанской пенсионерки 8,9 млн рублей.