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Лжеследователи похитили у рязанской пенсионерки 8,9 млн рублей

В Рязани запуганная мошенниками пенсионерка лишилась 8,9 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Рязани мошенники запугали пожилую женщину несуществующим уголовным делом и выманили у нее почти 9 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 72-летней пенсионеркой под видом силовиков. Лжеследователь сообщил пожилой женщине, что с ее банковского счета были совершены несколько переводов в пользу недружественного государства.

Аферист запугал потерпевшую уголовным делом и заключением под стражу. Чтобы прекратить несанкционированное списание денег со счета, нужно обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный» счет. Напуганная угрозами пенсионерка перечислила мошенникам 8,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Забайкальском крае студент отдал мошенникам 20 млн рублей. 20-летний молодой человек сначала снял с семейного счета 10 миллионов рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали злоумышленники. Аферисты стали угрожать уголовным делом в отношении отца студента. Он вспомнил, что у родителей есть сейф с наличными, и решил забрать деньги из него.

Ранее астраханец отдал пять миллионов рублей лжесотруднику ФСБ.

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