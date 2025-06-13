В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп

Решение о создании ясельных групп в российских детских садах будет приниматься в зависимости от того, насколько такие группы востребованы у родителей. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

По ее словам, несмотря на то, что по закону дети могут посещать ясли уже с двух месяцев, желающих отдать ребенка в ясли в возрасте одного года пока немного. Она пояснила, что ясельную группу не открывают ради одного или двух малышей — для этого нужен системный подход и полноценная заполняемость, как в группах для детей от 2,5–3 лет. Если появится достаточное количество заявок, такие группы будут открываться чаще.

Буцкая также отметила, что вопрос ясельных групп остается актуальным для Госдумы. В некоторых регионах и городах, например в Магадане и Сургуте, такие группы уже действуют.

Кроме того, депутат рассказала, что при вузах в стране стали появляться специальные комнаты по уходу за детьми. Это не детские сады, но родители могут оставить ребенка под присмотром примерно на четыре часа — без прогулок и полноценного питания.

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