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В Подмосковье завели дело после гибели пятерых детей в результате пожара

СК РФ возбудил уголовное дело о гибели пятерых детей при пожаре в Подмосковье
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ГСУ СК России по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью пяти детей при пожаре в Московской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия после того, как сотрудники экстренных служб полностью ликвидируют возгорание. В том числе специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Ночью 13 июня в поселке Куровское в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья загорелся частный жилой дом. Еще до того, как на место происшествия прибыли огнеборцы, была госпитализирована пострадавшая женщина. При этом во время тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили в здании тела несовершеннолетних — двух подростков в возрасте 11 и 17 лет, а также месячного, годовалого и девятилетнего детей.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, площадь возгорания составила 72 квадратных метра. К текущему моменту огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, но на месте происшествия продолжают работать 16 специалистов и четыре единицы техники. Также здесь находятся дознаватели МЧС РФ.

Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек.

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