В Башкирии родители пытались спасти девочку из воды и сами ушли на дно

В Башкирии не спасли родителей, которые пытались спасти дочь из воды

В Башкирии медикам не удалось спасти родителей, которые побежали спасать своего ребенка из воды. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Стерлитамаке, на реке Ашкадар. Находясь недалеко от воды, 49-летняя мать заметила, что ее 12-летняя дочь уходит на дно, и побежала спасать ее. Женщине удалось вытолкнуть ребенка на берег, но сама не выжила.

«Мужчина бросился ей на помощь, но и сам пропал из виду под водой», – сообщается в публикации.

Обоих родителей спасти не удалось. На данный момент с ребенком работают психологи МЧС. Известно, что семья решила искупаться в необорудованном для купания месте. При этом около водоема был установлен специальный знак, запрещающий купание.

По данным министерства, только за последний месяц на этом месте трое взрослых и один ребенок ушли на дно. Еще восьмерых детей сотрудникам ведомства удалось спасти.

Ранее в Таиланде россиянка бросилась спасать сына и сама ушла на дно.