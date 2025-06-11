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На Карибах нашли сокровища на затонувшем галеоне

У берегов Колумбии обнаружен затонувший галеон «Сан-Хосе» с золотыми слитками
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Pool/Latin America News Agency via Reuters

У берегов Колумбии обнаружен затонувший в 17-м веке галеон «Сан-Хосе» с золотыми слитками и монетами. Об этом сообщает журнал Antiquity.

«Находка монет, отчеканенных в 1707 году на Монетном дворе Лимы, указывает на судно, следовавшее по маршруту флота Tierra Firme в начале XVIII века. Галеон «Сан-Хосе» — единственное судно, которое соответствует этим характеристикам», — указано в исследовании.

Галеон был частью Золотой флотилии под командованием генерала Хосе Фернандеса Сантиллиана — задачей этого соединения была доставка добытого в Америке золота в Европу на благо испанской короны. 8 июня 1708 года, во время одного из плаваний, Золотая флотилия наткнулась на английскую эскадру — в то время Испания и Британия были в состоянии войны.

В ходе продолжительного боя на короткой дистанции «Сан-Хосе» получил тяжелые повреждения, а потом взорвался — одно из английских ядер попало в крюйт-камеру, где хранился порох для орудий. После взрыва от экипажа в 600 матросов и офицеров осталось всего 11 человек, а сам галеон быстро пошел ко дну.

Ранее в Шотландии нашли монет возрастом около 600 лет.

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