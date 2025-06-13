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Россиян предупредили о рисках слишком низкой цены при покупке квартиры

Риелтор Белолипцев: цена ниже рынка может означать продажу не квартиры, а доли
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Механика действий обычного человека при просмотре объявлений о продаже жилья проста — решающими оказываются фотографии и цена. Локация, как правило, уже определена, поэтому внимание переключается на внешнюю привлекательность объекта и стоимость. Нередко именно низкая цена воспринимается как удача: «вот оно, выгодное предложение». Но для специалиста такая цена скорее сигнал тревоги, чем повод срочно звонить продавцу, рассказал «Газете.Ru» Владимир Белолипцев, аттестованный риелтор-эксперт, представитель гильдии риэлторов Москвы.

«Опытный риелтор сразу настораживается, цена ниже рыночной может означать, что продается не вся квартира, а, например, доля. Такое бывает, когда наследники не смогли договориться, и один из них пытается продать свою часть. И человек, ищущий полноценную двух- или трехкомнатную квартиру, неожиданно обнаруживает, что речь идет только о доле в ней», — объяснил он.

Иногда за привлекательной ценой стоит легенда, срочный переезд, смена места жительства, но и здесь стоит проявить осторожность. Под такими историями может скрываться все тот же неурегулированный наследственный вопрос. Продавец знает, что есть другие потенциальные наследники, просто они пока не заявили свои права. В итоге покупателя могут ждать затяжные суды, нервы и потеря средств.

«Бывают и более опасные случаи. Иногда за заниженной ценой скрывается откровенное мошенничество. Продавец может находиться под чьим-то влиянием, не до конца понимать суть сделки, особенно если речь идет о пожилом человеке или человеке в трудной жизненной ситуации. Сегодня такие схемы становятся все изощреннее. Например, недавно совместно с представителями Следственного комитета разбирали кейс: квартира продавалась по рыночной цене, все выглядело стандартно. Только благодаря вмешательству специалистов удалось выявить мошеннические действия, спасти собственника, связаться с его родственниками и не допустить потери жилья. Еще один подобный случай сейчас рассматривается в суде», — рассказал он.

Иногда привлекательная цена связана не с мошенничеством, а с объективными факторами, о которых покупатель может не знать. Например, поблизости планируется строительство дороги, эстакады или моста. Человек покупает квартиру без помощи риелтора, а через месяц под окнами строительный забор, техника, шум и пыль.

«Словосочетания вроде «срочная продажа», «торг на осмотре», «снижение цены» — все это не про уникальные возможности, а чаще про отсутствие профессионального подхода к продаже объекта. Иногда продавец действует самостоятельно и просто не знает, как правильно оценить объект. Но чаще такие объявления — это либо завуалированная попытка скрыть проблемы с документами, незаконную перепланировку, либо повторюсь сложная наследственная история, о которой пока не знает ни нотариус, ни суд, ни покупатель», — сказал эксперт.

Любая заниженная цена — это не подарок, а повод насторожиться. Проверяйте все внимательно и доверяйте профессионалам. Особенно когда речь идет о таких серьезных вложениях, как покупка недвижимости, резюмировал он.

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