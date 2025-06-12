Священник призвал в пост отказаться от шампанского и бутербродов с осетриной

В период Петрова поста следует избегать употребления излишне изысканных блюд. Об этом заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия и священник Антоний Борисов, служащий в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

«Нужно помнить, что постная еда по определению не может быть дорогой, сложной в приготовлении — грубо говоря, это не время шампанского и бутербродов с осетриной или семгой», — подчеркнул он.

Священник призвал соблюдать пост в соответствии с православной традицией, уделяя внимание благотворительности: экономить на еде для себя и помогать нуждающимся. Борисов отметил, что постные блюда должны быть простыми и скромными.

По словам Борисова, Петров пост, который длится с 16 июня по 11 июля, исключает употребление мяса. К разрешенным продуктам относятся вино и рыба. Священник объяснил это тем, что традиция поста пришла на Русь из Византии, где была распространена средиземноморская кухня. В древности в этом регионе было развито виноделие, а рыба считалась доступным продуктом питания. В современных условиях ситуация изменилась.

Петров пост установлен в Православной церкви в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовясь к проповеди Евангелия.

До этого священник Портнов рекомендовал придерживаться церковных традиций, которые предполагают посещение кладбища около десяти раз в год.

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