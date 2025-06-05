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Священник рассказал, сколько раз в год можно ходить на кладбище

aif.ru: священник Портнов объяснил, сколько раз в год можно ходить на кладбище
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makalex69/Shutterstock/FOTODOM

Согласно церковному уставу, посещать кладбище можно определенное количество раз. Об этом в беседе с aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

По словам представителя церкви, существуют две крайности в вопросе посещения могил усопших: полный отказ от посещения кладбищ или слишком частые визиты, вплоть до еженедельных. Священник рекомендует придерживаться церковных традиций, которые предполагают посещение кладбища в дни рождения и смерти человека, а также в установленные Родительские субботы. Таким образом, получается около десяти посещений в год.

Особое внимание Портнов обратил на тот факт, что кладбища не посещают в дни главных церковных праздников, включая Пасху и Светлую Седмицу.

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