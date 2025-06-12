На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В 160 дворах Подмосковья заменят асфальт

Асфальт поменяли в 117 дворах в Подмосковье
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Подмосковья на более чем 160 объектах заменят асфальт, а в 117 дворах работы по замене асфальтового покрытия уже завершены, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты в рамках работ заменяют асфальт во дворах и на пешеходных дорожках, озеленяют территории, создают новые парковочные места и устанавливают скамейки и урны.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, работы на всех 564 объектах проводят по результатам обратной связи от жителей.

«Контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации», — сказал он.

В ведомстве отметили, что программа нашла большой отклик у жителей региона, которые активно участвовали в обсуждениях при планировании перечня необходимых работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами