В 160 дворах Подмосковья заменят асфальт

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Подмосковья на более чем 160 объектах заменят асфальт, а в 117 дворах работы по замене асфальтового покрытия уже завершены, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты в рамках работ заменяют асфальт во дворах и на пешеходных дорожках, озеленяют территории, создают новые парковочные места и устанавливают скамейки и урны.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, работы на всех 564 объектах проводят по результатам обратной связи от жителей.

«Контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации», — сказал он.

В ведомстве отметили, что программа нашла большой отклик у жителей региона, которые активно участвовали в обсуждениях при планировании перечня необходимых работ.