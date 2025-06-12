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Рейс «Азимута»‎ из Москвы в Тбилиси задержался на 22,5 часа

Самолет из Москвы в Тбилиси вылетел спустя 22,5 часа

Рейс из российской столицы в Тбилиси авиакомпании «Азимут»‎ задержался на 22,5 часа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, борт должен был вылететь из Внуково в 23:45 мск 11 июня. Вылет перенесли несколько раз, а затем воздушную гавань закрыли из-за опасности атаки украинских беспилотников. Как уточняется, людей не раз отправляли на посадку, но уже в самолете сообщали, что рейс задерживается.

«Спустя почти 6 часов борт все-таки вылетел в Тбилиси, но не тут-то было. За час до посадки в Грузии самолет развернули и посадили не в ближайшем аэропорту, а отправили обратно во Внуково»‎, — сказано в посте.

Через несколько часов пассажиров снова отправили на посадку и опять сообщили о переносе уже в салоне. При этом, как следовало из информации на табло в аэропорту, другие рейсы вылетали согласно расписанию, говорится в сообщении канала.

После нескольких эпизодов с отменой вылета, люди отказались покидать борт «Азимута»‎, но их якобы выдворила во Внуково служба безопасности. Тогда некоторые пассажиры купили билеты в грузинскую столицу у других перевозчиков, поскольку не могли ждать дальше.

Около 15:30 мск 12 июля Telegram-канал Aviaincident сообщил, что рейс Москва-Тбилиси авиакомпании «Азимут» вылетел из Внуково. Как писал Aviaincident, во время задержки представителя авиакомпании в самолете не было. В посте уточняется, что перевозчик предоставил пассажирам только талон на еду на сумму 450 рублей.

Ранее в аэропорту американского города задержали более 450 рейсов.

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