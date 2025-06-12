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Общество «Знание» присоединилось к празднованию Дня России

«Знание» провело тематические мероприятия в честь Дня России
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Российское общество «Знание»

Общество «Знание» присоединилось к празднованию Дня России и провело во всех 89 регионах страны тематические мероприятия, сообщает пресс-служба общества.

Как отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, День России является особым праздником для каждого жителя страны.

«Наши просветительские мероприятия прошли по всей стране — были организованы лекции, викторины, патриотические акции и многие другие форматы, которые нашли отклик у аудитории. Сила нашей страны — в ее многообразии», — сказал он.

В Екатеринбурге прошла церемония торжественного построения патриотических, добровольческих, этнокультурных организаций и казачьих обществ, а в Севастополе запустили тематический троллейбус-лекторий.

Также общество «Знание» запустило просветительскую акцию «Узнай Россию со Знанием», в рамках которой иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, смогут узнать о культурном, научном и историческом наследии России.

Кроме того, накануне Дня России общество подвело итоги профориентационного курса «Россия – мои горизонты», который охватил более 8 млн школьников.

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