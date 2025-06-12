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В Финляндии более года не могут найти семью из десяти человек

Blick: в Финляндии больше года разыскивают семью из десяти человек
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Global Look Press

Финская полиция уже год ведет поиски семьи из десяти человек, которая исчезла 15 мая 2024 года. Об этом сообщает издание Blick.

Среди пропавших — семеро детей в возрасте от 3 до 17 лет и их родители. Более того, женщина была беременна на момент исчезновения.

По версии следствия, родители могли намеренно скрыться вместе с детьми, находившимися под наблюдением социальных служб. Предполагается, что семья уехала на фургоне и могла покинуть страну. Финская полиция обратилась за помощью к другим странам Севера, был выдан международный ордер на арест.

Несмотря на сотни сигналов от граждан, ни одна из версий не подтвердилась. Следствие считает, что семья могла получить помощь со стороны — возможно, от целой сети людей. Главный следователь Тони Раум отметил, что обыски не дали результатов: семья не оставила ни физических, ни цифровых следов.

Полиция призвала всех, кто располагает информацией, связаться с правоохранителями. Расследование продолжается.

Ранее в Крыму пропал ребенок, пока его мать разговаривала с подругой.

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