В Финляндии более года не могут найти семью из десяти человек

Финская полиция уже год ведет поиски семьи из десяти человек, которая исчезла 15 мая 2024 года. Об этом сообщает издание Blick.
Среди пропавших — семеро детей в возрасте от 3 до 17 лет и их родители. Более того, женщина была беременна на момент исчезновения.
По версии следствия, родители могли намеренно скрыться вместе с детьми, находившимися под наблюдением социальных служб. Предполагается, что семья уехала на фургоне и могла покинуть страну. Финская полиция обратилась за помощью к другим странам Севера, был выдан международный ордер на арест.
Несмотря на сотни сигналов от граждан, ни одна из версий не подтвердилась. Следствие считает, что семья могла получить помощь со стороны — возможно, от целой сети людей. Главный следователь Тони Раум отметил, что обыски не дали результатов: семья не оставила ни физических, ни цифровых следов.
Полиция призвала всех, кто располагает информацией, связаться с правоохранителями. Расследование продолжается.
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