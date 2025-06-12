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КС рассмотрит дело о правах на квартиру в Крыму с недружественным продавцом

КС принял жалобу гражданки на недружественного России продавца квартиры в Крыму
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Конституционный суд (КС) России поступила жалоба от россиянки, которая усомнилась в конституционности норм, нарушивших ее права как добросовестного покупателя имущества, изъятого в пользу государства у прежнего собственника. Об этом сообщает РИА Новости.

КС принял к рассмотрению это обращение. Согласно жалобе жительницы Кирова Инны Кокойло, обращение в Конституционный суд связано с приобретением квартиры в Ялте в июне 2022 года. Женщина и ее муж, ранее служившие в войсковой части, купили недвижимость для постоянного проживания после выхода на пенсию.

В дальнейшем заявительница выяснила, что из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) была исключена запись о ее праве собственности на квартиру, которая стала собственностью Республики Крым. Оспаривая соответствующие нормативные акты в суде, Кокойло узнала об изменениях в законодательстве Крыма, принятых уже после того, как она приобрела квартиру.

Как говорится в постановлении Госсовета Крыма от 18 октября 2022 года, в собственности республики учитывается имущество, в том числе и недвижимое, которое по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежало недружественным России иностранным государствам, а также лицам, связанным с этими странами. Суд, отказавший Кокойло в иске, установил, что продавца спорной квартиры внесли в перечень таких лиц уже после того, как женщина купила жилье. При этом, по состоянию на 24 февраля 2022 года, он был владельцем этого имущества.

В жалобе отмечается, что доводы Кокойло о добросовестности при совершении сделки не были рассмотрены судами. Также судебные инстанции не стали рассматривать то, что женщина никоим образом не аффилирована с продавцом, и что ее не включали в перечень лиц, имеющих принадлежность к странам, которые совершают недружественные действия по отношению к РФ. Кроме того, суды не исследовали довод о том, что изменения в законодательство были внесены после продажи квартиры.

Кокойло просит КС признать оспариваемые нормы не соответствующими Конституции России, так как, по ее словам, они позволяют «не учитывать добросовестность приобретателей имущества» при его покупке у лиц, связанных с недружественными государствами.

Ранее в Крыму назвали сумму, вырученную от национализации имущества украинцев.

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