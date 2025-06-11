«Далеко не все виновны»: адвокат оценил идею ужесточить наказание за изнасилование

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что настороженно относится к любому ужесточению наказания, так как суд в России, по его мнению, нельзя назвать максимально объективным и беспристрастным. Так он прокомментировал инициативу сенатора Андрея Клишаса ужесточить уголовную ответственность за изнасилование.

«Сенатор Клишас достаточно серьезный и компетентный человек. Вероятно, у него есть основание для такого рода заявлений. Однако я, как адвокат, отношусь всегда настороженно, когда речь касается ужесточения какого-либо наказания. И вот по какой причине. К сожалению, и следствие, и суд в данный момент в России нельзя назвать максимально объективными и беспристрастными в тех или иных вопросах. Я думаю, что ни для кого не секрет, что и следствие, и суд по уголовным делам проходят чаще всего с обвинительным уклоном, и в качестве решающих и изобличающих доказательств очень часто фигурирует достаточно сомнительные документы, когда речь идет об обвинении в преступлениях сексуального характера. Это очень серьезное обвинение даже в данный момент, без какого-либо ужесточения, поскольку и наказание серьезное, и условия содержания часто отличаются от содержания других лиц. В общем, этим людям тяжело сидится, скажем так», — сказал Жорин.

Адвокат призвал параллельно с ужесточением наказания повышать уровень объективности следствия и суда, чтобы наказаны были только виновные.

«Не секрет, что далеко не все, кто содержится в местах лишения свободы, действительно виновны. Если и говорить об ужесточении того или иного наказания, то должно параллельно развиваться и следствие, и суд в сторону объективности соблюдения прав тех, кого обвиняют в подобного рода преступлениях. Чтобы если и ужесточать ответственность, то для тех, чья вина не вызывает сомнений», — констатировал Жорин.

О необходимости ужесточить уголовную ответственность за изнасилование глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале.

«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным Судом и Правительством», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что в России могут снизить возраст уголовной ответственности за ряд преступлений до 14 лет.