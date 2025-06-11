Тренер по спортивной гимнастике спустила семилетнюю девочку с лестницы

Тренер по спортивной гимнастике из Багратионовска спустила семилетнюю воспитанницу с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
В марте этого года юная спортсменка пришла на тренировку в АНО «Фортуна Спорт». Инструктор применила к семилетней девочке силу и толкнула ее в направлении лестничного пролета. Это попало на камеру видеонаблюдения.
Мать ребенка обратилась в прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что пострадавшая девочка не значилась в списках обучающихся, а один из тренеров не имел права заниматься педагогической деятельностью. Директора организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Также прокурор подал иск, требуя взыскать в пользу пострадавшего ребенка компенсацию в 100 тыс. рублей. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.
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