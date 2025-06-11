На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер по спортивной гимнастике спустила семилетнюю девочку с лестницы

В Багратионовске тренер столкнула девочку с лестницы и попала на видео

Тренер по спортивной гимнастике из Багратионовска спустила семилетнюю воспитанницу с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В марте этого года юная спортсменка пришла на тренировку в АНО «Фортуна Спорт». Инструктор применила к семилетней девочке силу и толкнула ее в направлении лестничного пролета. Это попало на камеру видеонаблюдения.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что пострадавшая девочка не значилась в списках обучающихся, а один из тренеров не имел права заниматься педагогической деятельностью. Директора организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Также прокурор подал иск, требуя взыскать в пользу пострадавшего ребенка компенсацию в 100 тыс. рублей. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Ранее учительница из Красноярска давала таблетки ученику и заставляла его биться головой о парту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами