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Андрей Цыпер рассказал на БРИФ о трансформации рекламной индустрии

В Rambler&Co призвали рекламодателей и медиаплатформы к синергии
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пресс-служба АКАР

Реклама перестала быть самостоятельной индустрией и теперь интегрирована в контент, взаимодействуя с аудиторией постоянно. Об этом в ходе Большого рекламного индустриального форума (БРИФ), который проходил в Москве с 10 по 11 июня, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

В рамках паблик-тока «Ретроспектива 25. В какой момент сломалась рекламная индустрия?» он подчеркнул необходимость новой синергии между рекламодателями и медиаплатформами. По его мнению, это позволит вернуть на рынок смелые решения.

«Важно осознавать, что успех возможен лишь при взаимовыгодном сотрудничестве, объединении усилий и креативном подходе всех участников рынка», — сказал Цыпер.

Он также отметил значительное изменение структуры медиакоммуникаций. По его словам, количество каналов распространения информации на сегодняшний день увеличилось в разы.

«Достаточно вспомнить кейс игрушек «Лабубу», популярность которых выросла благодаря рекомендациям инфлюенсеров в соцсетях и медиа. Не было такого, чтобы все увидели рекламный ролик о них и захотели купить. И такой эффект сложно измерить с помощью инструментов классического рекламного рынка. Однако именно такие нестандартные подходы способствуют росту продаж, несмотря на критику маркетологов», — добавил он.

Напомним, БРИФ проводится под эгидой ведущих рекламных ассоциаций: АКАР, АРИР, РАМУ и ГИПП. Форум собрал более 300 экспертов для обсуждения ключевых тенденций и вызовов отрасли. Дискуссии проходили в формате пленарной сессии и круглых тематических столов.

Участники рассмотрели рейтинги, методологию подсчета объемов рынка, международное сотрудничество со странами СНГ и БРИКС, агентское ценообразование, инфлюенс- и ивент-маркетинг, Retail Media, технологии и другие актуальные темы.

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