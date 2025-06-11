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Родственники умершего новорожденного напали на врача отделения интенсивной терапии

В Индии семья умершего младенца напала на врача, которую винила в его смерти
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Shutterstock

В Индии семья решила расправиться с врачом, которую считала виновной в смерти новорожденного, которого родила их родственница. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, пятеро человек из одной семьи заявились в больницу имени доктора Амбедкара в Нью-Дели. Они подкараулили врача-ординатора, которого винили в смерти новорожденного, набросились на нее и пытались задушить стетоскопом. Агрессивные родственники покойного младенца избивали и царапали женщину, пока ей на помощь не пришли другие медсотрудники. Вместе им удалось остановить дебоширов. Их задержала полиция.

В пресс-службе учреждения уточнили, что младенец родился путем кесарева сечения 2 июня и умер через неделю. Все это время он находился на аппарате ИВЛ в отделении интенсивной терапии новорожденных. Там подчеркнули, что дело не идет о врачебной халатности, так как ребенок был очень слабым и изначально имел небольшие шансы на выживание.

Ранее в Индии женщина потеряла близнецов после консультации с врачом по телефону.

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