Командную работу назвали залогом достойного результата на выборах «Единой России» в Удмуртии

Владимир Якушев: «Единой России» предстоит большая кампания в 2026 году

«Единой России» предстоит большая кампания в 2026 году, заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

«ЕДГ-2025 необходимо провести организованно и получить результат, на который мы рассчитываем», — сказал он.

Якушев напомнил, что в Удмуртии выборы пройдут в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске и Можге.

По его словам, командная работа является необходимым условием для получения достойного результата.

«Мы провели год первичных отделений, сделали более эффективной работу на местах, определили мотивацию для секретарей первичек, перезапустили конкурс первичных отделений», — напомним Якушев.

Он отметил, что дополнительное обучение позволит муниципальным депутатам качественнее выстроить ежедневную работу.

«Тогда и авторитет нашей партии, и лично каждого станет гораздо больше. Без обучения, без обсуждения повестки, постоянного диалога это невозможно», — подчеркнул Якушев.

Якушев добавил, что «Единая Россия» направила более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в зону СВО и активно занимается поддержкой бойцов.

«То, что делают наши ребята в зоне СВО, как заводчане трудятся в несколько смен – все это, безусловно, патриотизм. В регионе мы развернули комплексную программу реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни «СВОй резерв18» вместе с фондом «Защитники Отечества», — рассказал секретарь генсовета партии.

Якушев подчеркнул, что отделения «Единой России» реализуют инициативы, которые меняют жизнь на местах.

«По итогам последнего конкурса проектов гранты получили 400 инициатив от первичных отделений партии. Это и благоустройства дворов, и мероприятия к 80-летию Победы, и многое другое. К воплощению уже приступили», — заключил он.