На «Пикнике Афиши х Сбер» будут организованы зоны и активности партнеров

В 2025 году помимо лайнапа с участием Cream Soda, «Руки Вверх!», Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Mnogoznaal и ЛАУД гостей «Пикника Афиши х Сбер» ждет программа партнерских активностей. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Для пользователей сервиса СберПрайм на мероприятии будут действовать фаст-трек для входа и отдельная лаунж-зона в зоне Сбера на втором этаже с видом на главную сцену. Также в локации пройдет розыгрыш встреч с артистами. Принять в нем участие могут только подписчики сервиса.

Онлайн-ритейлер Самокат проведет для гостей «Пикника Афиши х Сбер» три игровые активности: воздушный тетрис, мишени на меткость и виртуальный шопинг.

Победители получат билеты, которые можно обменять на фирменный мерч. Также в локации будут доступны освежающие напитки и промокоды для покупок в приложении.

В зоне сервиса «Купер» гостям фестиваля предложат пройти через разные городские ритмы и локации – от фотозон и зарядных станций до танцевальных активностей.

Также посетителям зоны предложат мерч.

Программа лояльности «СберСпасибо» запустит на мероприятии бинго-квест. В его рамках гости «Пикника Афиши х Сбер» могут выполнить задания и получить в качестве приза лимитированный мерч, выпущенный специально для фестиваля.

Кроме того, известная своими надувными скульптурами и костюмами художница Саша Фролова создала для фестиваля уникальное визуальное оформление двух сцен, превратив их в арт-объекты. Проект Splashes of Joy включает две надувные скульптурные группы: абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами, сверкающими на солнце. Работы символизируют яркие эмоции, радостную атмосферу и энергию фестиваля.

Расположение локаций, зон отдыха и точек питания фестиваля можно увидеть на карте, составленной партнером мероприятия – геосервисом 2ГИС. Для этого необходимо ввести запрос «Пикник Афиши».

«Пикник Афиши х Сбер» в 2025 году пройдет в двух городах — 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа – на Елагином острове в Санкт-Петербурге.