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Школьница из Екатеринбурга не смогла попасть в туалет во время экзамена

Сдающую ОГЭ выпускницу четыре часа не пускали в туалет в екатеринбургской школе
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге школьница не смогла попасть в туалет во время ОГЭ. Об этом рассказала мать девочки.

Инцидент произошел 3 июня в школе №44, когда выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по математике. В пункте проведения экзамена (ППЭ) в тот день работали три туалета, что, по данным департамента образования Екатеринбурга, соответствует требованиям СанПиН, однако на практике с доступом в уборные возникли большие проблемы.

Мать школьницы говорит, что в здании одновременно находилось около 250 человек, поэтому организаторам даже пришлось составить список желающих. Тем не менее дочь женщины так и не смогла попасть в туалет. Она ждала своей очереди четыре часа, а затем просто сдала работу и ушла домой, не подавая апелляции.

«Как ребенок, у которого по ногам течет, может стоять, жалобу подавать? Она сказала, что не стала уже ругаться, чтобы не мешать другим детям. Их в школе настращали, что лишнее движение на камеру будет засчитано как попытка списать, как нарушение. Вот она и терпела с 09:00 до 13:00, пока не закончила», — объясняет родительница.

Однако организаторы, которых заставили писать объяснительную, заявили, что если бы кто-то испытывал срочную необходимость, ему бы позволили выйти вне очереди. В городском департаменте образования сообщили, что после этого случая с организаторами ППЭ провели дополнительные инструктажи. Тем временем девочка, столкнувшаяся с неудобствами во время сдачи экзамена, уже морально готовится к пересдаче, ожидая низких баллов.

Ранее в Перми выпускницу заставили на осмотре перед ЕГЭ поднять юбку и снять ботинки.

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