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Участник «Времени героев» Куценко поделился ожиданиями от программы

Герой России Куценко: служить Отечеству – это полностью отдавать свою жизнь Родине
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Программа «Время героев»

Служить Отечеству – это полностью отдавать свою жизнь Родине, заявил Герой России, кавалер трех орденов Мужества Дмитрий Куценко, ставший одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», сообщается на сайте программы.

Также Куценко поделился своими ожиданиями от программы.

«От программы ожидаю опыта, знаний, просвещения по всем вопросам, касающимся гражданского управления», — сказал он.

Дмитрий Куценко подавал заявку на участие в программе еще весной 2024 года, но ему не хватило нескольких баллов. За прошедший год Куценко был удостоен звания Герой России за освобождение Курской области.

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