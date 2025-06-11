В Москве пройдет препати «Пикника Афиши»

Перед «Пикником Афиши x Cбер» продюсеры и артисты обсудят музыкальную индустрию

В Москве 19 июня пройдет препати Пикника «Афиши x Cбер», в котором примут участие музыкальные продюсеры, редакторы, артисты и инфлюенсеры. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главным событием станет паблик-ток на тему «Странные, добрые, темные: как звучат наши двадцатые». В рамках мероприятия музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш совместно с музыкальными продюсерами и артистами обсудит формирование трендов, нюансы внимания слушателей, а также то, почему контексты сегодня важнее чартов.

В дискуссии примут участие музыкальный эксперт Рустам Киреев, диджитал-продюсер Кирилл Диденок, трэп-критик и музыкальный публицист Даня Порнорэп, певица Полина Фаворская, медиапродюсер Василий Конад и экс-главред «Афиши» Даниил Трабун.

После пройдет выступление артиста, имя которого организаторы не разглашают. Также за пульт встанет музыкальный продюсер «Пикника Афиши х Сбер» Марина Земка (ZYOMKA). Завершит мероприятие диджей-сет SPAIDA.

«Пикник Афиши x Сбер» пройдет в Москве 21 июня в парке Коломенское. Информационными партнерами мероприятия выступают «Афиша Daily», «Афиша Рестораны», Rambler&Co, «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».