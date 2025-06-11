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В Пятигорске мужчина поссорился с соседкой, у которой был в гостях, связал ее и избил

На Ставрополье мужчина связал и избил соседку из-за ссоры
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Ставропольского края напал на соседку, у которой был в гостях, пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию о доставленной в больницу об избитой женщине сообщили медики. Выяснилось, что к 48-летней жительнице в гости пришел 51-летний приятель. Пара распивала спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый связал женщину и жестоко избил ее. Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

До этого в Бурятии мужчина напал с ножом на жену и несовершеннолетнюю дочь. Подозреваемый приехал к жене. Пара некоторое время не жила вместе. Мужчина затащил жену в баню, избил и несколько раз ударил ножом. Крики матери услышала несовершеннолетняя дочь и бросилась на помощь. Отец ударил девочку кирпичом по голове и дважды вонзил ей лезвие ножа в грудь и шею. Спасти пострадавших не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ульяновец переломал ребра сожительнице и выложил ее снимки в соцсети.

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