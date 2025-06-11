В Минпросвещения поддержали профилактику психологического насилия среди детей

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что Минпросвещения поддерживает законопроект о профилактике психологического насилия среди несовершеннолетних. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас работа над ним (Над законопроектом о профилактике психологического насилия среди детей. — «Газета.Ru») идет, и мы его поддерживаем <...> Важный аспект — психологический климат, противодействие травле в школе и сохранение психологического здоровья. Нас этот вопрос не может не беспокоить», — отметил Бугаев.

По словам заместителя министра, в ведомстве считают травлю в школе социальной дисфункцией и ведут систематическую работу по созданию позитивной психологической атмосферы в учебных заведениях.

До этого в Чувашии школьница во время торжественной линейки рассказала о травле со стороны директора.

Инцидент произошел 24 мая во время торжественной линейки в Ян-Норвашской средней общеобразовательной школе. Одна из учениц открыто заявила о систематических унижениях и психологическом давлении со стороны директора учебного заведения. По словам школьницы, на протяжении всего учебного года глава образовательного учреждения занималась травлей и распространяла о ней ложную информацию.

Ранее у учительницы оторвался тромб во время вручения аттестатов в российской школе.