На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минпросвещения поддержали профилактику психологического насилия среди детей

Бугаев: Минпросвещения займется профилактикой психологического насилия в школах
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что Минпросвещения поддерживает законопроект о профилактике психологического насилия среди несовершеннолетних. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас работа над ним (Над законопроектом о профилактике психологического насилия среди детей. — «Газета.Ru») идет, и мы его поддерживаем <...> Важный аспект — психологический климат, противодействие травле в школе и сохранение психологического здоровья. Нас этот вопрос не может не беспокоить», — отметил Бугаев.

По словам заместителя министра, в ведомстве считают травлю в школе социальной дисфункцией и ведут систематическую работу по созданию позитивной психологической атмосферы в учебных заведениях.

До этого в Чувашии школьница во время торжественной линейки рассказала о травле со стороны директора.

Инцидент произошел 24 мая во время торжественной линейки в Ян-Норвашской средней общеобразовательной школе. Одна из учениц открыто заявила о систематических унижениях и психологическом давлении со стороны директора учебного заведения. По словам школьницы, на протяжении всего учебного года глава образовательного учреждения занималась травлей и распространяла о ней ложную информацию.

Ранее у учительницы оторвался тромб во время вручения аттестатов в российской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами