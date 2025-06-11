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Россиянка забыла свечу на столе и сожгла квартиру

В Калининградской области из-за непотушенной свечи сгорела квартира
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ГУ МЧС России по Калининградской области

В Зеленоградском районе Калининградской области местная жительница устроила пожар в своей квартире, оставив на столе зажженную свечу. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожар произошел в многоэтажке в поселке Холмогоровка, женщина забыла на столе зажженную свечу. За несколько минут огонь охватил обои и добрался до натяжного потолка, помещение окутал густой дым.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Хозяйка квартиры не пострадала. На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

До этого на Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил окурок в сторону пепельницы, не проверив, потух ли он, и покинул квартиру. От тлеющего окурка загорелся диван, огонь охватил три квартиры соседей. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Ранее пятилетний ребенок устроил пожар в доме и убежал смотреть мультики.

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