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Доктор Мясников: у россиян есть только два варианта спасения от аллергии

Доктор Мясников: от аллергии спасают только переезд или антигистаминные препараты
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Shutterstock

Тяжелый для аллергиков сезон цветения в России растягивается из-за тополиного пуха. Многие вынуждены принимать антигистаминные препараты, однако после них пациенты жалуются на сонливость, туман в голове и снижение концентрации. Однако у большинства россиян нет вариантов спасения от аллергических приступов, кроме приема лекарств или переезда, объяснил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

Антигистаминные лекарства делятся на четыре поколения, которые влияют на силу побочных эффектов – так, у современных препаратов седативный эффект минимален, а иногда и отсутствует вовсе, отметил специалист. Поэтому для снижения побочного эффекта важно правильно подойти к выбору лекарства, пояснил он.

Самые «старшие» препараты обладают наиболее выраженным седативным действием – их, по словам Мясникова, обычно назначают в экстренных случаях, когда у пациента наблюдается сильная реакция и ему нужна оперативная помощь. Лекарства третьего и четвертого поколения действуют более мягко, а побочный эффект намного меньше.

Аллергикам в любом случае нужно определиться, какими лекарствами они будут лечиться, отметил доктор. По его словам, когда человек сталкивается с сильными симптомами аллергии – у него текут слезы из глаз, он чихает, мучается от насморка, то обычно в таком состоянии пациент готов на все, лишь бы купировать приступ.

«Так что либо принимать антигистаминные, либо переезжать в другое место, чтобы избежать воздействия аллергена. Третьего не дано», — заключил врач.

До этого врач — аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Никита Головин рассказал «Газете.Ru», что поллиноз (аллергия на пыльцу) встречается у 30–40% людей в различных странах. Он посоветовал закрывать окна в утренние и вечерние часы, когда концентрация пыльцы наиболее высока, использовать кондиционер с фильтром, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без аллергенов и регулярно проводить влажную уборку моющими средствами, которые не содержат агрессивных химических веществ.

Ранее в АТОР прокомментировали сообщения о массовой аллергии на солнце у россиян в Турции.

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