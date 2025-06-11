Психолог рассказал о причинах неконтролируемой агрессии

Стресс и тяжелые психические заболевания могут выступать причинами неконтролируемой агрессии. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По его словам, часто она появляется на фоне детско-родительского сценария, когда ребенок наблюдает за взрослыми и копирует их поведение. Он подчеркнул, что в возрасте от года до семи лет важно следить за тем, как родители реагируют на какие-либо раздражители. Если он будет видеть агрессию с их стороны, для него это станет нормой.

«Ребенок многократно видит такое поведение и начинает его копировать. Именно многократное повторение приводит к выработанному рефлексу. Чем характерен рефлекс — он не контролируется, он автоматически появляется на определенный раздражитель, неосознанно. Поэтому и агрессия у некоторых людей происходит неосознанно, она автоматически включается на определенные раздражители», — добавил Лунюшин.

Чтобы справиться с реакцией, он посоветовал обратиться к специалисту и постараться найти конкретную причину агрессии.

Международная команда исследователей до этого выяснила, что чрезмерное время перед экраном может вызывать у детей эмоциональные и поведенческие проблемы. По их словам, чем больше дети проводят времени у экранов, тем выше риск развития тревожности, агрессии или низкой самооценки.

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