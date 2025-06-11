На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал о причинах неконтролируемой агрессии

Психолог Лунюшин: стресс может выступать причиной неконтролируемой агрессии
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Стресс и тяжелые психические заболевания могут выступать причинами неконтролируемой агрессии. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По его словам, часто она появляется на фоне детско-родительского сценария, когда ребенок наблюдает за взрослыми и копирует их поведение. Он подчеркнул, что в возрасте от года до семи лет важно следить за тем, как родители реагируют на какие-либо раздражители. Если он будет видеть агрессию с их стороны, для него это станет нормой.

«Ребенок многократно видит такое поведение и начинает его копировать. Именно многократное повторение приводит к выработанному рефлексу. Чем характерен рефлекс — он не контролируется, он автоматически появляется на определенный раздражитель, неосознанно. Поэтому и агрессия у некоторых людей происходит неосознанно, она автоматически включается на определенные раздражители», — добавил Лунюшин.

Чтобы справиться с реакцией, он посоветовал обратиться к специалисту и постараться найти конкретную причину агрессии.

Международная команда исследователей до этого выяснила, что чрезмерное время перед экраном может вызывать у детей эмоциональные и поведенческие проблемы. По их словам, чем больше дети проводят времени у экранов, тем выше риск развития тревожности, агрессии или низкой самооценки.

Ранее россиянам рассказали, как распознать токсичного коллегу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами