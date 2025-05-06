Россиянам рассказали, как распознать токсичного коллегу

Токсичного коллегу можно распознать по семи признакам, заявила «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.



По ее словам, эти признаки включают негатив и критику в адрес других, манипуляции, распускание слухов и сплетен, нарушение профессиональной этики, агрессивные реакции, создание конфликтных ситуаций и позицию «я всегда прав».



«Умение вовремя заметить эти «красные флаги» является первым шагом на пути решения проблемы. Главное правило — не отвечать агрессией на агрессию, не поддаваться на провокации и четко обозначать свои границы. Токсичные люди подпитываются негативом, а спокойствие и профессионализм лишают их «топлива» для конфликтов», — отметила эксперт.



Васильева рекомендовала использовать технику «заезженной пластинки» при общении с токсичными коллегами. Этот метод предполагает спокойное повторение нейтральных фраз вроде «я тебя услышал» или «давай вернемся к этому позже» без вступления в пререкания. По словам Васильевой, такой подход лишает агрессивного собеседника возможности вовлечь вас в конфликт, одновременно сохраняя личные и профессиональные границы.



Также эксперт посоветовала фиксировать все случаи некорректного поведения коллеги — сохранять переписки и детали происшествий. Васильева сказала, что это поможет вам аргументированно изложить проблему руководству, опираясь на конкретные факты, а не эмоции.



Кроме того, эксперт рекомендовала параллельно работать над личной стрессоустойчивостью.



«Контроль над эмоциями, дыхательные упражнения и позитивный настрой помогают меньше реагировать на провокации и сохранять самообладание. Когда вы эмоционально устойчивы, токсичному коллеге сложнее вывести вас из равновесия. Это не только защищает ваше психическое здоровье, но и поддерживает комфортную атмосферу в коллективе», — заключила Васильева.

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