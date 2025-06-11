Нейросетевая модель Сбера сможет помогать людям в вопросах ревматологии

Нейросетевая модель Сбера GigaChat успешно сдала экзамен в Самарском государственном медицинском университете по специальности «Ревматология», сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь GigaChat сможет консультировать пациентов по вопросам, связанным с диагностикой, лечением и профилактикой системных заболеваний суставов и соединительной ткани.

Также нейросеть сможет помогать врачам в решении сложных медицинских задач.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, GigaChat вновь подтверждает свой высокий профессиональный уровень.

«Каждый успешно сданный экзамен — это шаг к тому, чтобы GigaChat стал еще более эффективным помощником для человека и врачей в более широком круге специальностей», — сказал он.

По словам председателя Поволжского банка Сбера Наталии Цайтлер, в регионе все активнее внедряются цифровые решения в различных сферах.

«Искусственный интеллект делает диагностику и лечение доступнее даже в удаленных уголках регионов, помогая разгрузить врачей от рутины и предоставляя населению удобный сервис для консультаций», — сказала она.

После экзаменов и оглашения результатов нейросетевой модели эксперты Центра индустрии здоровья Сбера провели для студентов СамГМУ лекцию «AI в медицине».

Напомним, всего ИИ Сбера успешно сдал 6 медицинских экзаменов.