Сталкер ворвался в дом женщины, находившейся под охраной полиции, и зарезал ее

В Южной Корее умерла женщина, на которую с ножом напал преследовавший ее мужчина. Об этом сообщает The Korea Herald.

Инцидент произошел в городе Тэгу. Как полагают полицейские, подозреваемый спустился по трубе и проник в дом своей жертвы, после чего нанес ей смертельные травмы.

Пострадавшую обнаружили рано утром и доставили в больницу, но спустя час она умерла.

«Предполагается, что мужчина сбежал из города, и полиция Тэгу запросила сотрудничество у других полицейских участков в соседних регионах», – сообщается в публикации.

Подозрения пали именно на этого человека, так как за месяц до инцидента он уже угрожал жертве ножом. После этого пострадавшая оказалась под защитой полицейских. Они установили перед ее домом камеру, распознающую лица. Полицейские через суд требовали арестовать мужчину, но их запрос не удовлетворили.

Несмотря на действия сотрудников правоохранительных органов, преступник смог снова встретиться с женщиной. Это вызвало волну критики в отношении полицейских, так как о нападении они узнали от семьи женщины, а не с помощью камер.

Ранее в Индии мужчина восемь лет преследовал замужнюю соседку и зарезал ее.