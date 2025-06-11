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В Твери кладовщик вынес из магазина телефоны и наушники почти на полмиллиона рублей

В Твери кладовщик украл из магазина гаджетов почти на полмиллиона рублей

В Твери полицейские раскрыли кражу из магазина электроники, сотрудник торговой точки вынес со склада гаджеты и попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились сотрудники службы безопасности магазина электроники и заявили о пропаже дорогостоящих гаджетов на сумму 425 тысяч рублей. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на складе, и выяснили, что к краже товара оказался причастен сотрудник торговой точки.

Кладовщик выбрал со стеллажа два телефона и две пары наушников, сложил их в картонные коробки с мусором и вынес к уличным контейнерам. После смены мужчина достал украденное из коробок и забрал. 27-летний подозреваемый в краже задержан, он признался, что украденный товар продал неизвестным, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее мужчина годами выносил с работы золото в волосах и попался.

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