«Лига Ставок» выступила спонсором фильма «Больше чем футбол»

В Москве и Санкт-Петербурге представили фильм «Больше чем футбол»

В «Доме Спорта Лиги Ставок» в Санкт-Петербурге и московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошел закрытый показ фильма «Больше чем футбол», сообщает пресс-служба букмекерской компании.

В фильме рассказывается история звезд большого футбола, оказавшихся в ранге «сбитых летчиков», но не потерявших желание играть и побеждать.

Фильм в Москве представили продюсеры Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Владислав Сыч, режиссер и автор сценария Виктор Демент, актеры фильма и съемочная группа. Как отметил генеральный директор НТВ Алексей Земский, фильм рассказывает о том, как люди становятся героями.

«Я надеюсь, что те эмоции, которые должны сегодня выплеснуться с экрана, вас достаточно сильно взбудоражат. Я хочу поблагодарить всех партнеров за поддержку, которую оказали нам на всех этапах создания и продвижения фильма», — сказал он.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, этот фильм сочетает в себе множество жанров.

«Это и драма, и комедия, и мелодрама, и в какой-то мере фантастика, а в основе фильма лежит очень трогательная история. Надеюсь, что вам понравится наша картина», — отметил он.

Также накануне в «Доме Cпорта Лиги Ставок», в Санкт-Петербурге, прошел закрытый показ картины. Компания «Лига Ставок» также выступила одним из партнеров проекта.

«Лига Ставок с гордостью влилась в мир большого кино — это не просто честь, а настоящая радость для нас! Развитие спорта занимает ключевое место в деятельности нашей компании», — отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Картина «Больше чем футбол» выйдет в широкий прокат 12 июня.