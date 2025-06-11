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Wibes запустит программу выплат блогерам за просмотры

Блогеры Wibes с августа смогут получать выплаты за просмотры
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Kaspars Grinvalds/Shutterstock/FOTODOM

Контентплейс Wibes, созданный объединенной компанией Wildberries и Russ, расширяет программу монетизации для блогеров, сообщает пресс-служба РВБ.

Теперь авторы смогут получать денежные средства за просмотры своих видео. Первые выплаты будут произведены в августе на основе активности за июль.

В рамках программы блогеры, оформленные как самозанятые или индивидуальные предприниматели, будут получать 100 рублей за каждую тысячу просмотров их видео. В приложении появится счетчик просмотров, который будет учитывать контент, опубликованный с начала июня.

В компании уточнили, что на выплаты могут рассчитывать авторы, имеющие не менее двух видео длительностью от 5 секунд. При этом они не должны являться продавцами Wildberries. Также программа не распространяется на видео, загруженные в рамках партнерской программы Wibes для продвижения товаров.

Напомним, бета-версия приложения Wibes была запущена в марте 2024 года. Платформа позволяет пользователям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд. В апреле на платформе была запущена партнерская программа для продвижения товаров продавцов Wildberries и блогеров, зарегистрированных в приложении.

Отмечается, что с момента запуска Wibes скачали уже более 1 млн раз. При этом количество пользователей платформы превысило 6,3 млн.

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