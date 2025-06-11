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На Кубани мужчина с ножом напал на сожительницу, которая хотела от него уйти

В Краснодарском крае мужчина напал на возлюбленную из-за разрыва отношений
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Shutterstock

В Мостовском районе Краснодарского края местный житель изрезал ножом сожительницу, которая хотела разорвать с ним отношения, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 9 июня в поселке Мостовском. Пара устроила ссору во дворах жилых домов. Женщина хотела разорвать отношения с возлюбленным, в ответ мужчина выхватил нож и несколько раз ударил ее в грудь и шею.

С места происшествия злоумышленник скрылся на велосипеде. На помощь истекающей кровью женщине пришли очевидцы, спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, он пытался спрятаться в лесу. Возбуждено уголовное дело, в ходе допроса 33-летний обвиняемый полностью признал свою вину. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею. Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Башкирии изрезал ножом дедушку и бабушку и подался в бега.

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