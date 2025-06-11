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Академик РАН связал распространение кори в России с мигрантами и цыганами

Эпидемиолог Брико заявил о роли мигрантов и цыган в распространении кори
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Рост заболеваемости корью в России может быть вызван увеличением числа непривитых, особенно среди приезжающих в Россию иностранцев и цыган. Об этом сообщает RTVI.

Почти 90% людей, заболевших корью, краснухой и коклюшем ранее никогда не делали профилактические прививки против этих заболеваний, заявил академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского Университета Николай Брико.

«Есть много заносов из-за рубежа трудовыми мигрантами, туристами, вынужденными переселенцами, которые не вакцинированы. Они здесь болеют и являются источником инфекции для окружающих людей, и если где-то вдруг недостаточно проводятся мероприятия по выявлению их и нейтрализации, то они распространяют возбудителя», - отметил Брико.

Отдельные группы приезжих отказываются проходить вакцинацию по религиозным причинам, а цыгане ведут изолированный образ жизни. Еще одним фактором распространения болезней является общее снижение коллективного иммунитета и проблема сохранности вакцин. В случае, если препарат от кори или краснухи хранился неправильно, вакцина теряет свою эффективность.

Ранее врач рассказал, как защититься от кори, распространившейся в России.

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