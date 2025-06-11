2024 год обновил рекорд по объему услуг в сфере строительства

В 2024 году в России был зафиксирован рекордный объем расходов на услуги в области строительства и ремонта, составивший 526 миллиардов рублей, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. Эти данные представлены в исследовании «Бизнес-секреты» (издание Т-Банка) в рамках аналитического проекта «T-Data», сообщает ТАСС.

Согласно информации Росстата, в первом квартале 2025 года россияне потратили 133,9 миллиарда рублей на ремонтные и строительные услуги, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (110,9 миллиарда рублей). Аналитики подчеркивают, что рост рынка строительных услуг не является следствием только инфляции.

Индекс физического объема услуг в сфере строительства и ремонта также демонстрирует увеличение объема предоставляемых услуг примерно на 10% в год, независимо от их стоимости.

«Увеличение спроса указывает на сохраняющуюся необходимость обновления жилого фонда, а также на рост доли индивидуальных заказов на фоне стагнации массового строительства в некоторых регионах», — говорится в отчете.

Таким образом, 2024 год стал рекордным по объему оказанных услуг в строительной и ремонтной сферах за последние пять лет.

«Россияне потратили на эти услуги 526 миллиардов рублей», — отмечают эксперты.

Данные сервиса поиска специалистов «Профи.ру», приведенные в исследовании, показывают, что в первом квартале 2025 года спрос на строительные услуги возрос на 33% по сравнению с предыдущим годом. В то же время по сравнению с 2022 годом спрос увеличился почти вдвое — на 98%, а на услуги по ремонту — на 12%.

Представитель сервиса отметил, что наиболее востребованными являются услуги сантехников, мастеров по ремонту бытовой техники и мебели, электриков, а также специалистов по малярным и штукатурным работам. Кроме того, в первом квартале 2025 года наблюдается рост спроса на ремонт электроники (34%), строительство (29%), установку или ремонт вентиляционных систем и кондиционеров (50%), вывоз мусора (42%) и благоустройство территорий (48%) по сравнению с первым кварталом 2024 года.

По данным опросов, значительная часть россиян (30%) готова выделить на ремонтные работы сумму в пределах от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Каждый пятый респондент (20%) рассчитывает уложиться в 300 тысяч рублей. Почти 19% опрошенных планируют затратить до 1 миллиона рублей. 12% участников опроса рассчитывают завершить ремонт с бюджетом в 150 тысяч рублей, а 13% — с суммой менее 50 тысяч рублей. Наименьшая доля тех, кто готов инвестировать в обновление жилья свыше 1 миллиона рублей, составляет всего 6%.

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