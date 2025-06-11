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Замдиректора гимназии в Салехарде получил взятку холодильником и избежал наказания

Суд вынес приговор бывшему замдиректора гимназии за взятку стиральной машиной
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Shutterstock

Бывшего заместителя директора Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) осудили за взятку техникой. На приговор, который был вынесен Дмитрию Семиохину, обратило внимание издание NEFT.

В 2020 году Семиохин являлся членом комиссии по закупкам и отвечал за приемку товаров. Именно тогда екатеринбургская компания «Первый класс» стала поставщиком гимназии благодаря содействию замдиректора. Ее сотрудничество с образовательным учреждением продлилось до 2022 года.

В благодарность за помощь в заключении контрактов на сумму около 30 млн рублей глава компании Константин Шершнев предложил сотруднику гимназии стиральную машину, холодильник и смарт-часы на сумму свыше 100 тыс.

Суд квалифицировал подарки как подкуп и назначил Семиохину штраф в 400 тыс. рублей, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Ранее в Индии чиновник-взяточник съел наличку на глазах полиции.

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